Estas costas são obra de arte e vão ser emolduradas

JN Ontem às 22:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O suíço Tim Steiner tem umas costas especiais. Vendeu o espaço nelas ao artista belga Wim Delvoye, que as tatuou e as vendeu a um colecionador. Quando Tim morrer, a pele vai ser extraída e emoldurada, para ser entregue ao homem que pagou 150 mil euros pela obra de arte.

Em 2006, Tim Steiner assinou um contrato com o artista belga Wim Delvoye para ceder o espaço nas suas costas para uma tatuagem, mas o acordo era muito mais do que seria esperado. Ficou estabelecido entre os dois que Tim teria de comparecer em exposições por todo o mundo, onde seria exibido como qualquer obra de arte aos visitantes.

Mas se este acordo lhe pode parecer bizarro, mais estranha é uma outra cláusula do contrato. O desenho de uma figura religiosa com uma caveira por cima seria vendido - foi comprado por um colecionador alemão em 2008 por 150 mil euros - e entregue ao proprietário após a morte desta "moldura viva".

"A minha pele pertence a Rik Reinkings [o comprador]. As minhas costas são a tela, eu sou apenas uma moldura temporária", afirmou à BBC Tim Steiner.

Desde que foi desenhada, a obra de arte intitulada TIM tem sido exibida em museus e galerias de arte de todo o mundo, o que na realidade significa que Steiner se tem sentado várias horas para que os fãs do artista belga o possam apreciar.

A exposição mais longa de Tim terminou na última terça-feira, depois de um ano a trabalhar cinco horas por dia, seis dias por semana, no Museum of Old and New Art, em Hobart, na Tasmânia.

"Imaginem estarem sentados, com as pernas penduradas e as costas direitas, e a segurar nos joelhos durante 15 minutos. É duro. Eu fiz isso durante 1500 horas. Foi, de longe, a experiência mais intensa da minha vida", confessou.

Wim Delvoye é um polémico artista belga que se tornou famosos com obras de arte tatuadas em porcos, que também exibe em vários museus do mundo.