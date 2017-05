Morreu o músico Chris Cornell, dos Soundgarden e Audioslave

Hoje às 08:59, atualizado às 10:50 Facebook

O músico Chris Cornell, que se destacou nas bandas Soundgarden e Audioslave, morreu de forma súbita, aos 52 anos.

Chris Cornell morreu, quarta-feira à noite, em Detroit, "de forma súbita e inesperada", revelou o agente do músico, Brian Bumbery.

A família está chocada com o desaparecimento de Chris Cornell e garante que vai trabalhar de perto com os médicos legistas para determinar as causas da morte do músico, de 52 anos, que fez carreira nos Soundgarden e posteriormente nos Audioslave.

Doze anos depois do último concerto, os Audioslave tinham voltado a juntar-se em janeiro e atuaram numa noite de protesto contra a tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os Audioslave, que integram músicos dos Rage Against The Machine e dos Soundgarden, atuaram no Teragram Ballroom, em Los Angeles, numa noite programada pelos Prophets of Rage e intitulada "Power to the people".

A banda formou-se em 2002 depois, do ex-vocalista dos Soundgarden Chris Cornell se ter juntado aos membros dos Rage Against the Machine Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk.

Cornell, dono de uma voz que marcou várias gerações que atravessaram a era do 'grunge' (movimento musical nascido na década de 1980 em Seattle, nos Estados Unidos), passou por Portugal em várias ocasiões, com destaque para a atuação em 1992 que juntou Soundgarden, Faith No More na abertura para Guns N'Roses no Estádio de Alvalade, em Lisboa, quando a banda de Cornell tinha acabado de lançar "Badmotorfinger" e ainda estava a um par de anos de "Superunknown".

Com Audioslave, Chris Cornell pisou palcos portugueses em, por exemplo, 2003 ou em 2005 no Super Bock Super Rock. Em 2009 fez parte do cartaz do festival Alive, em Algés, em nome próprio.

Os Soundgarden tinham em curso uma digressão nos Estados Unidos, cujo próximo concerto teria lugar na sexta-feira em Columbus, no Ohio, de acordo com a página oficial da banda.