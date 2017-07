Segredos de Game of Thrones podem ser revelados após ataque à HBO

Hoje às 19:20, atualizado às 19:22 Facebook

O guião de Game of Thrones (GOT) e dois episódios inéditos de Ballers e Room 104 foram parar à Internet na sequência de um ataque informático à HBO.

De acordo com a "Entertainment Weekly reports", os hackers responsáveis pela fuga dos conteúdos da HBO afirmam ter cerca de 1,5 terabytes de informação. Até ao momento, episódios de Ballers e Room 104 já foram emitidos. No domingo à noite, os hackers terão enviado um email a vários jornalistas com informação sobre o roubo de conteúdos, nomeadamente sobre o próximo episódio de GOT.

A HBO não adianta quis os episódios que foram afetados por esta brecha, mas num comunicado divulgado esta segunda-feira confirma o ataque:"A HBO sofreu um ciberataque, que resultou na perda de informação".

"Já começamos a desenvolver investigações e já estamos a trabalhar com as autoridades e com agências de cibersegurança. A proteção de dados é uma das nossas prioridades e levamos a sério a responsabilidade de proteger os conteúdos que detemos", adiantou a HBO.

Ricard Plepler, CEO da HBO, enviou um email aos empregados alertando para a fuga de informação. "Como muitos de vocês já devem saber, houve um ataque destinado à nossa empresa e que resultou no roubo de informação, incluindo alguma da nossa programação", escreveu,

Esta já não é a primeira vez que a HBO sofre com as fugas de informação de GOT. Os primeiros cinco episódios da quinta temporada também foram parra ilegalmente à Internet. Em 2016, a HBO Nordic, disponível na Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia emitiu acidentalmente um episódio da sexta temporada um dia antes do previsto.