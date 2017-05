Salvador Sobral e Caetano Veloso encantaram juntos em Lisboa

Sara Oliveira Hoje às 17:31, atualizado às 17:47 Facebook

Twitter

Partilhar

De passagem por Portugal, para dois concertos no Casino de Estoril, Caetano Veloso teve a oportunidade de parabenizar pessoalmente o vencedor do Festival da Eurovisão, Salvador Sobral, que o foi ouvir.

Foi um encontro especial depois de o consagrado artista brasileiro ter elogioso o talento do jovem músico português e de até ter apelado aos votos durante a final em Kiev, Ucrânia. "Eu quero que o Salvador Sobral ganhe o festival da Eurovisão. Ele é bom demais", disse Caetano Veloso.

Salvador juntou-se na plateia com as fadistas Ana Moura e Carminho e foi para casa desta que seguiram, para um serão de conversa e música. Salvador deu espetáculo ao som da guitarra de Caetano, na casa da fadista Carminho, onde esteve também Ana Moura.

O momento foi gravado pela mulher do ídolo, Paula Lavigne, e partilhado no Instagram. "Como já era de se esperar Salvador Sobral e Caetano Veloso na sintonia máxima com a sua mãe maravilhosa Luisa Villar ao lado", escreveu, agradecendo a Carminho que os "acolheu numa noite maravilhosa".

Fora do vídeo ficou a namorada de Salvador, a atriz Jenna Thaim, que esteve na capital nos últimos dias, mas não aparece nos registos publicados nas redes sociais.