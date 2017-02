Anthony Bourdain foi provar os "cachorrinhos" da Gazela, no Porto

TIAGO RODRIGUES ALVES Hoje às 14:28, atualizado às 14:31 Facebook

Chef e apresentador americano continua por cá, a provar iguarias da Invicta.

Anthony Bourdain esteve esta segunda-feira à noite na Cervejaria Gazela, no Porto, onde jantou e gravou cenas para o seu programa de televisão. Depois das tripas, na Areosa, e da lampreia, em Lordelo do Ouro, o famoso cozinheiro americano continuou o seu périplo gastronómico pela Invicta, desta vez na Batalha para provar os famosos "cachorrinhos" da Invicta.

"Andam aí montes de cópias dos cachorrinhos, mas eles souberam quais eram os originais", afirmou, orgulhoso, Américo Pinto, um dos proprietários da cervejaria. O pedido para filmar tinha sido feito pela produção na sexta-feira, mas esta segunda-feira, à hora de almoço, "apareceram de surpresa" e disseram para guardar lugares.

Sobre se a sua iguaria, famosa pelo molho picante e por ser servida às pequenas fatias, seria suficientemente boa para o famoso chef, Américo disse: "Acho que sim. Ele agora é que vai dizer". Pelas 20 horas, o aparato em torno do pequeno espaço da Sé era grande e a chegada do chef não passou despercebida, com populares a espreitarem pela montra. Recorde-se que Bourdain está desde a semana passada no Porto a gravar para o programa "Parts unknown", que é emitido na CNN e na 24Kitchen.