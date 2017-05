Canal História estreia documentário sobre Fátima com material inédito

Hoje às 18:38 Facebook

O canal televisivo História estreia, em Portugal, no próximo dia 8, o documentário "As Faces de Fátima", que revela documentos inéditos e recria cenas de 1917.

A diretora-geral do History Channel Iberia, Carolina Godayol, afirmou, na apresentação do documentário que decorreu na Fundação Joana Vasconcelos, em Lisboa, esta terça-feira, que "o documentário resulta de um trabalho de investigação inédita", com imagens de Fátima, Porto, Leiria, Coimbra, Santarém e Lisboa, e conta com a participação de 23 especialistas.

"O documentário procurou enquadrar a realidade histórica do que aconteceu em 1917 [ano das "aparições"] e as suas implicações sociais e económicas, além da vertente religiosa, e apresenta documentos nunca antes vistos", disse da responsável.

A diretora-geral do The History Channel Iberia afirmou que o documentário propõe uma narrativa comparativa entre a evolução do culto religioso em Fátima com a sua "construção narrativa" de 1917 a 1941, e até à publicação das Memórias de Lúcia, uma das crianças que estiveram na origem do fenómeno de Fátima.

Refira-se que Lúcia esteve em clausura em Coimbra e a primeira vez que foi vista pelo mundo inteiro foi em 1967, quando o papa Paulo VI peregrinou a Fátima e a chamou para a apresentar a todos que lá estavam, um momento visionado por 100 milhões de pessoas, segundo dados da investigadora Ana Cristina Câmara.

Carolina Godayol adiantou que o documentário, que conta com a participação dos historiadores Fernando Rosas, José Eduardo Franco e Luís Reis Torgal, aborda também "as consequências que Fátima teve na Igreja Católica, na região da Cova da Iria, no país, no mundo e nas crianças que participaram nesse acontecimento".

Hoje, na apresentação, o historiador Joaquim Fernandes, cofundador do Centro Transdisciplinares de Estudos da Consciência da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, que participa no documentário, defendeu que a temática de Fátima não pertence apenas ao contexto religioso e "ultrapassa o caminho da devoção".

Fátima "insere-se no contexto da religiosidade portuguesa e tem também uma dimensão cultural", disse.

Entre outros, o documentário conta com as participações dos antropólogos Álvaro Campelo e Aurélio Lopes, o pastor luterano Artur Villares, o sacerdote budista Paulo Borges, da historiadora de arte Isabel Bastos, do psicólogo social José Soares Martins, da teóloga Teresa Tholdy, e do médico psiquiatra Mário Simões.

O documentário "As Faces de Fátima" será também transmitido em Espanha, Polónia e países da América Latina.

O canal História produziu um documentário sobre o 'making of' da obra "Suspensão", de Joana Vasconcelos, instalada na basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, e que será inaugurada durante a visita do papa Francisco nos próximos dias 12 e 13.

"Esta colaboração com a Joana Vasconcelos apresenta a face artística que faltava ao documentário", referiu Carolina Godayol, que à Lusa afirmou que este documentário não tem ainda a data de estreia.

O papa Francisco será o quarto papa a visitar Fátima e vai presidir ao centenário dos acontecimentos na Cova da Iria.

Os anteriores papas a estar em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).

No dia 13 de maio, Francisco vai presidir à cerimónia de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, os mais jovens santos não-mártires. A cerimónia é a primeira realizada em Portugal.