Facebook ataca notícias falsas

A Alemanha vai ser o primeiro país, fora dos EUA, a ter um filtro de notícias falsas no Facebook. A decisão surge com a aproximação das eleições federais de outubro e pode alargar-se a outros países.

A maior rede social digital vai começar a testar a ferramenta que permite contornar as notícias falsas, na Alemanha, nas próximas semanas.

Os utilizadores germânicos do Facebook poderão denunciar uma história como sendo falsa. Estas publicações, depois de sinalizadas são encaminhadas para o "Correctiv", uma plataforma externa à rede social que vai confirmar se a história é verdadeira. Se, o "Correctiv" verificar que a notícia é falsa, a publicação será marcada com um sinal de exclamação e passa para segundo plano no feed do Facebook. Além disso, sempre que uma dessas publicações for partilhada, os utilizadores receberão um aviso de que estão a divulgar um conteúdo que pode não ser verdadeiro.

O executivo alemão liderado por Angela Merkel não passa ao lado do crescimento do fenómeno das notícias falsas e as eleições federais, no próximo mês de outubro, deixam em alerta as autoridades locais. Numa entrevista ao "Welt Am Sonntag", Heiko Maas, ministro da Justiça alemão, defendeu que "as notícias falsas são perigosas para a cultura de debate", explicando, ainda, que em casos mais extremos, "os responsáveis pela sua publicação poderão incorrer numa pena de cinco anos de prisão".

Em declarações ao "Finantial Times", fonte próxima ao Facebook confirmou que a rede social "está focada na Alemanha", adiantando que estão a analisar outros países para implementar a mesma medida.