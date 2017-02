Fotografias de mulheres nuas regressam à "Playboy"

Hoje às 01:16 Facebook

As fotografias de mulheres nuas regressaram à "Playboy", pondo fim à proibição de um ano de nudez imposta pela própria revista.

A "Playboy" celebrou o regresso da nudez às páginas da revista no Twitter e no Facebook com o 'hashtag' "#NakedlsNormal".

A nova decisão foi conhecida segunda-feira com o lançamento da edição de março-abril da "Playboy".

A revista, com 63 anos, baniu as mulheres nuas da sua edição impressa, porque sentia que o conteúdo se tinha tornado ultrapassado na era da pornografia online a apenas um clique de distância em computadores e 'smarthphones' pessoais.

A decisão de mostrar menos pele na "Playboy" foi tomada pelo presidente do conselho de administração, Scott Flanders, que deixou a empresa em maio.

Cooper Hefner, diretor criativo da "Playboy" e filho do fundador da revista Hugh Hefner, disse segunda-feira que a proibição de nudez na revista tinha sido um erro.

"A nudez nunca foi um problema, porque a nudez não é um problema", escreveu, salientando que a "Playboy" voltou a recuperar a sua identidade.

O especialista em revistas Samir Husni já tinha afirmado que a proibição de nudez alienou mais leitores do que atraiu.

Agora que a nudez está de volta, a "Playboy" vai ter de descobrir como atrair um público mais jovem que já cresceu na era digital e onde o nu é comum.