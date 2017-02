Protesto contra TVI por causa de novela Ouro Verde

JN Hoje às 20:18, atualizado às 20:30 Facebook

A novela Ouro Verde, transmitida na TVI, está a ser alvo de protesto por parte de pessoas que sofrem de Doença de Crohn pela forma incorreta como a doença está a ser retratada. A crítica é feita pela Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino.

Mónica Ferreira da Fonseca é a personagem, interpretada pela atriz brasileira Sílvia Pfeifer na novela Ouro Verde, a quem foi diagnosticada Doença de Crohn, uma patologia inflamatória do intestino. No entanto, de acordo com a Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino (APDI), esta patologia não está a ser corretamente retratada na novela, o que tem motivado vários protestos de pessoas que sofrem da doença. "Em vez de estar a ser feito um trabalho meritório e correto, que poderia estar a contribuir para acabar com a iliteracia em saúde junto dos portugueses, relativamente às doenças inflamatórias do intestino, a TVI está a incorrer em erros terríveis, clínica e cientificamente, que só vão contribuir para aumentar o estigma e a falta de informação da população sobre a doença".

"Segundo os nossos sócios, a patologia em questão é apresentada na novela em causa como uma doença psicossomática, para a qual é aconselhado o uso de calmantes. Tal referência está absolutamente incorreta e errada", alerta a vice-presidente da direção da APDI, Cândida Cruz, na missiva enviada à TVI.

Os protestos dos associados levaram a APDI a enviar uma carta à estação televisiva, disponibilizando-se para ajudar os responsáveis da novela a melhor perceberem a doença. "Temos clínicos no nosso conselho científico prontos a ajudar nesse sentido, assim como depoimentos de muitos dos cerca de 17 mil doentes portugueses que são vítimas" da Doença de Crohn e de Colite Ulcerosa. Ambas são doenças autoimunes que provocam a inflamação do aparelho digestivo, sendo as zonas mais afetadas o intestino delgado e grosso.