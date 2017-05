Ana Filipe Silveira Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor português foi ovacionado durante a sua passagem pela "red carpet" do Festival da Eurovisão da Canção. Descontraído, como é seu apanágio, o cantor foi apanhado a olhar para uma mulher, com a irmã a "repreende-lo" prontamente.

Salvador Sobral aterrou finalmente em Kiev, na Ucrânia. A chegada do representante português à cidade onde este ano se realiza o Festival Eurovisão da Canção aconteceu neste domingo e não podia ter sido mais gloriosa, com muitas reações positivas dos populares durante a passagem do cantor pela passadeira vermelha do certame.

"Muita emoção no momento da chegada do Salvador à red carpet. Veio diretamente do aeroporto e acedeu aos muitos pedidos de entrevistas e também aos de fotografias com os euro-fãs", disse em exclusivo ao JN Nuno Galopim, que vai comentar ao lado de José Carlos Malato o certame na emissão da RTP1.

O ambiente que se viveu foi, indubitavelmente, digno de um provável vencedor do concurso de música. Seguiram-se várias aclamações ao artista, algumas delas noutras línguas que não a portuguesa. "Houve mesmo quem gritasse pelo seu nome e por Portugal... E não foram só os portugueses ali presentes a fazê-lo", descreveu o crítico musical ao nosso jornal.

Salvador Sobral percorreu a passadeira vermelha acompanhado de Luísa Sobral, compositora do tema e que realizou os primeiros ensaios técnicos na Eurovisão. Durante uma entrevista, o intérprete de "Amar pelos dois" mostrou-se tão tranquilo e descontraído, que nem se preocupou em disfarçar o olhar atento que lançava a uma mulher que desfilava pelo mesmo lugar, e que lhe valeu uma "repreensão" da irmã.

"What the hell is that? (em português "Que raio é isto?")", afirmou Salvador. "Hey! Não é suposto estares a olhar para trás!", advertiu Luísa, rindo-se.

Salvador Sobral atua esta terça-feira, na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, e mantém-se como um dos favoritos para agarrar um lugar na grande final do certame.