Salvador Sobral fala do "único problema" da sua vida

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniel Oliveira vai entrevistar Salvador Sobral no próximo programa da SIC "Alta Definição". O apresentador já fez saber que o cantor vai "falar de tudo" na conversa que será emitida sábado à tarde.

"Tenho muito mais coisas boas do que más. Esta doença que eu tenho é o único problema que eu tenho na minha vida". É desta forma que Salvador Sobral se refere ao problema cardíaco de que tanto se tem falado nos últimos meses, desde que em março ganhou o Festival RTP da Canção.

As declarações foram feitas a Daniel Oliveira no decorrer da entrevista que será exibida no sábado e cujo excerto foi lançado pelo apresentador esta terça-feira ao final do dia.

O cantor de 27 anos ainda não seguiu para Kiev, cidade ucraniana escolhida para a edição deste ano do certame de música. A irmã, Luísa Sobral, está a substituí-lo nos primeiros ensaios técnicos, em virtude do problema de saúde de Salvador, confirmado pela RTP e pelo próprio. A sua partida deverá acontecer dois dias antes da atuação de Salvador na primeira semifinal da competição, em 9 de maio.

"Amar Pelos Dois" é o nome do tema que o português levará à Eurovisão e que continua a ser um dos preferidos dos fãs do festival. Segundo um site de apostas, a canção ocupa o quarto lugar nas composições favoritas que serão escutadas no espetáculo de música.