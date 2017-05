Salvador Sobral já chegou a Portugal

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:29, atualizado às 16:19 Facebook

O vencedor do Festival Eurovisão da Canção já chegou a Portugal. Na tarde deste domingo, aterrou no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde centenas de fãs já aguardam por Salvador Sobral.

Adultos, jovens, crianças e idosos estão no aeroporto e gritam por "Salvador" e "Luísa", mostrando cartazes com mensagens de agradecimento e exibindo bandeiras de Portugal. O cantor deu a primeira vitória ao nosso país no Festival Eurovisão da Canção, este sábado à noite na Ucrânia.

O tema "Amar pelos dois", que interpretou este sábado à noite no Festival Eurovisão da Canção, deu a vitória do concurso ao nosso país. Com 758 ponto, foi até hoje a canção mais pontuada de sempre da história do certame.