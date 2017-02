Ator de "A Guerra dos Tronos" para os fãs: "Arranjem uma vida"

Luís Alves Vicente Hoje às 14:20 Facebook

Ian McShane revelou ter vontade de perguntar aos fãs da série se estes já pensaram no estilo de vida que levam. "Se calhar deveriam sair à rua mais vezes", aconselhou o ator britânico de 74 anos.

Ian McShane voltou a falar sobre "A Guerra dos Tronos", série em que participou durante cerca de dez minutos, e, mais uma vez, não foi para ser simpático. Depois de ter dito que a produção baseada nos livros de George R. R. Martin se resumia "a mamas e dragões", o ator britânico teve agora uma palavra dirigida aos fãs.

Em causa está o palpite que o ator de 74 anos deu sobre o eventual regresso de uma personagem, The Hound. O "spoiler", que foi rapidamente descodificado - a personagem acabou mesmo por voltar à série -, causou muita contestação por parte dos fãs. Em entrevista à edição impressa da "Empire Magazine", avançada pela "Entertainment Tonight", Ian McShane recordou o momento e aconselhou os seguidores a preocuparem-se com outras coisas.

"Conseguem acreditar nisto?", interrogou, sobre o alarido que os seus comentários causaram na internet. "Estás a dizer tudo", contou McShane, citando aquilo de que era acusado. "Primeiro, adoram [que se vão sabendo coisas sobre a série] e depois, na altura em que isso acontece, já se esqueceram. Arranjem uma vida. Sei que a série tem grande popularidade mas alguns fãs parecem identificar-se demasiado com ela. O que me apetece dizer é: 'já pensaram no vosso estilo de vida? Se calhar deveriam sair à rua mais vezes'".

McShane participou na primeira cena do sétimo episódio da sexta temporada, interpretando Brother Ray, personagem que acabou por morrer no início do capítulo. O ator, que já se tinha revelado pouco fã do secretismo em torno de "A Guerra dos Tronos", está de regresso à televisão para coprotagonizar a série "American Gods".