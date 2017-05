Daniela Ruah está de volta à televisão portuguesa

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 11:46, atualizado às 11:49 Facebook

A atriz portuguesa regressa à televisão nacional, desta feita na RTP1. Daniela Ruah será a jurada convidada da segunda gala de "Got Talent Portugal", no próximo domingo.

A atriz de 33 anos fará parte da mesa de jurados da próxima gala, transmitida em direto, de "Got Talent Portugal". Daniela Ruah aceitou o convite da RTP1 para estar presente no júri do "talent show".

Ruah vai juntar-se a Manuel Moura dos Santos, Cuca Roseta e Pedro Tochas, os jurados residentes do formato, para avaliar os concorrentes semifinalistas. Joaquim Monchique foi o jurado convidado da primeira gala, no passado domingo.

Recentemente, a intérprete despediu-se da oitava temporada da série norte-americana "Investigação Criminal: Los Angeles", retomando as gravações desta em agosto. A série é transmitida em Portugal pela Fox.