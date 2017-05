Deslize de José Carlos Malato torna-se viral

A.O.V. Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O apresentador da estação pública enganou-se durante uma reportagem sobre a Eurovisão. O momento foi partilhado pelo próprio nas redes sociais.

José Carlos Malato está em Kiev, na Ucrânia, a acompanhar o Festival da Eurovisão e durante a gravação de uma reportagem enganou-se e trocou algumas palavras. O momento tornou-se mais engraçado quando o apresentador reagiu usando a expressão "pumba".

A equipa de reportagem da RTP não deixou escapar o momento e fez uma montagem com o engano de Malato. O antigo apresentador do programa "Quem Quer Ser Milionário" partilhou, bem-disposto, o vídeo na sua pagina oficial do Facebook. "Esta é para os apanhados! Um tipo não se pode enganar que dá nisto!!! Lolol!", escreveu.

A final da Eurovisão disputa-se este sábado as 20h (21h em Kiev). Portugal está representado por Salvador Sobral, um dos favoritos à vitória.