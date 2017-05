Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 13:06, atualizado às 13:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Já se imaginou a escutar "Amar Pelos Dois" noutra língua que não a portuguesa? Alexander Rybak, vencedor da Eurovisão em 2009, arriscou na interpretação em inglês que fez da canção de Salvador Sobral.

"Amar Pelos Dois" continua nas bocas do mundo, e pelos melhores motivos. O tema que levou Salvador Sobral a alcançar o primeiro lugar no Festival Eurovisão da Canção deste ano ganhou uma nova roupagem, graças a Alexander Rybak, vencedor do certame de música no ano de 2009.

O vídeo em que o cantor norueguês surge a interpretar o tema na língua inglesa já é um sucesso no YouTube, tendo somado mais de 650 mil visualizações em menos de 24 horas. Alexander Rybak explicou nesta plataforma porque quis fazer um "tributo ao vencedor da Eurovisão 2017". "Eu sei que isto não é uma coisa tradicional de se fazer, mas parece que fiz uma versão da canção portuguesa vencedora da Eurovisão deste ano. Fi-lo por amor à música e espero que vocês gostem", esclareceu Rybak.

O intérprete da Noruega tornou-se conhecido do grande público aquando da sua participação na 54ª edição do concurso de música organizado pela União Europeia de Radiodifusão. Venceu o certame com a canção "Fairytale", escrita e composta pelo próprio.