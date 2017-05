Conchita Wurst elogia Salvador Sobral

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 13:49, atualizado às 13:51 Facebook

O vencedor da Eurovisão de 2014 pela Áustria elogiou este fim de semana a música do representante português deste ano.

Salvador Sobral, que vai representar Portugal na Eurovisão com o tema "Amar Pelos Dois", tem sido alvo de muitos elogios a nível mundial e posiciona-se no topo das preferências na bolsa de apostas.

Desta vez, foi Conchita Wurst, mais conhecida por "mulher barbuda", que elogiou o tema que Salvador vai apresentar nesta edição do concurso.

No tweet que partilhou na sua página de Twitter, Conchita referiu-se ao tema como "tão bonito".

O tema "Amar Pelos Dois", escrito por Luísa Sobral e interpretado por Salvador Sobral, está entre os favoritos. As duas semifinais estão agendadas para terça e quinta-feira e a final do concurso decorre no sábado.