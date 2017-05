Malato já a caminho de Kiev, Sobral só vai no domingo

Nuno Azinheira Hoje às 10:45, atualizado às 10:55 Facebook

A dupla da RTP que vai fazer os comentários da transmissão do Festival Eurovisão da Canção partiu este sábado de manhã para Kiev, na Ucrânia, onde decorre o evento. O representante português só segue no domingo, dois dias antes da primeira semifinal, em que Salvador Sobral subirá ao palco.

O apresentador José Carlos Malato e o jornalista Nuno Galopim partiram esta manhã do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, rumo a Kiev, na Ucrânia, onde vai decorrer este ano o Festival Eurovisão da Canção.

À partida da capital, os dois profissionais, integrados na comitiva da RTP chefiada por Gonçalo Madail, captaram o momento numa selfie para o JN, e não esconderam o "grande entusiasmo" pelo trabalho que vão fazer. "O Eurofestival é sempre um grande momento na vida artística e musical da Europa e o facto de este ano termos uma canção que tem sido muito comentada e que está entre as favoritas reforça ainda mais este entusiasmo", disse ao nosso jornal o apresentador da RTP.

Já Nuno Galopim, que há quase 30 anos acompanha o fenómeno musical, quer como jornalista, quer como crítico, afirma ter feito "o trabalho de casa", conhecendo bem as canções que vão competir com "Amar pelos Dois", a música que será interpretada por Salvador Sobral. "A nossa música é muito bonita, mas um Festival é sempre um evento de uma grande diversidade musical e cultural e é por isso que é único", disse ao JN.

Salvador Sobral só viaja para a Ucrânia no domingo, a conselho médico, devido aos seus problemas de saúde. Na última semana os ensaios da canção portuguesa em palco, no âmbito da produção televisiva, têm sido assegurados pela irmã do músico português, a cantora Luísa Sobral, que compôs a música.

O representante português, que é apontado como um dos favoritos e que tem recebido elogios de todos os quadrantes artísticos, atua na primeira semifinal que decorre terça-feira. Dois dias depois acontece a segunda semifinal.

Os 37 semifinalistas procuram um lugar na final da Eurovisão, que se realiza no sábado. Os três espectáculos têm transmissão direta assegurada pela RTP1.