Festival da Canção 2017 promete ser "inesquecível"

Nuno Cardoso Hoje às 20:31, atualizado às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Festival RTP da Canção 2017 aposta na diversidade e em sangue novo para a edição deste ano, que conta com duas semifinais, a 19 e 26 de fevereiro, e uma final em direto no Coliseu dos Recreios, a cinco de março. Vencedor representará Portugal na Eurovisão, em maio, na Ucrânia.

Depois do hiato em 2016, o Festival RTP da Canção regressa com uma "edição inesquecível", composta por duas semifinais, a 19 e 26 de fevereiro, e a final a cinco de março.

A promessa é feita por Daniel Deusdado, diretor de programas da estação, que assinalará os seus 60 anos - e portanto, seis décadas da TV portuguesa - na final do certame, em direto do Coliseu dos Recreios, Lisboa. "O festival será o ponto alto das comemorações da RTP. Não é uma data qualquer, vamos transformar a final num evento ainda maior", diz.

Em 2017, o concurso que ditará o representante português na Ucrânia, em maio, aposta na diversidade de compositores, como, por exemplo, Rita Redshoes, Luísa Sobral, Noiserv, Nuno Gonçalves (The Gift) e Nuno Feist. Entre as vozes escolhidas estão Márcia, três vencedores do "The Voice" (Fernando Daniel, Deolinda Kinzimba e Rui Drumond), Lena D'Água ou Celina da Piedade.

"Este convite caiu-me do céu. Não é um regresso meu, nunca me fui embora, que é precisamente o título da minha canção", diz Lena D'Água, frisando que não pensa na vitória. Fernando Daniel adianta: "A Eurovisão pode ajudar uma carreira, mas o objetivo tem que ser representar bem Portugal e conseguir uma boa classificação", diz o jovem cantor.

A participar como cantora e compositora, Márcia revelou que "já era necessário haver um festival que fosse uma celebração da música que representa o nosso panorama musical". Luísa Sobral afina pelo mesmo diapasão. "É uma ótima maneira de mostrar canções portuguesas, de autores portugueses, algo que estava a ser um pouco desperdiçado nos últimos anos", afirma.

Júlio Isidro, presidente do júri do certame (que divide com o público o peso dos votos), salientou: "É muito bom que tenham sido convidados compositores das mais diversas áreas, mas também de escalões etários diferentes", adiantou, esperando uma "enchente" no Coliseu para cinco de março.

Catarina Furtado e Sílvia Alberto conduzem a final em direto do Coliseu, e caberá às duplas Sónia Araújo e José Carlos Malato e Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel apresentar, respetivamente, a primeira e segunda semifinais, nos estúdios da RTP.

Veja a lista dos participantes:

Primeira semifinal:

Canção 1: Márcia (compositor Márcia)

Canção 2: Golden Slumbers (compositor Samuel Úria)

Canção 3: Fernando Daniel (compositor Nuno Feist)

Canção 4: Deolinda Kinzimba (compositor Rita Redshoes)

Canção 5: Rui Drumond (compositor Héber Marques)

Canção 6: Lisa Garden (compositor Siraiva)

Canção 7: Salvador Sobral (compositor Luisa Sobral)

Canção 8: Viva La Diva (compositor Nuno Gonçalves)

Segunda semifinal:

Canção 1: David Gomes (compositor Tóli César Machado)

Canção 2: Lena d'Agua (compositor Pedro Silva Martins)

Canção 3: Beatriz Felício (compositor Jorge Fernando)

Canção 4: Pedro Gonçalves (compositor João Pedro Coimbra)

Canção 5: Helena Kendall (compositor João Só)

Canção 6: Celina da Piedade (compositora Celina da Piedade)

Canção 7: Jorge Benvinda (compositor Nuno Figueiredo)

Canção 8: Inês Sousa (compositor Noiserv)