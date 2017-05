Rodrigo Guedes de Carvalho emociona Bárbara ao falar de violência doméstica

Nuno Azinheira Hoje às 22:44, atualizado às 23:00 Facebook

O jornalista da SIC segurou na mão de Bárbara Guimarães, falou de violência doméstica e exortou os "decentes e os corajosos a perceberem que têm de unir-se". No palco, a dupla abraçou-se perante o apaluso do Coliseu.

Rodrigo Guedes de Carvalho protagonizou esta noite o primeiro momento emotivo da gala dos "Globos de Ouro", ao segurar em palco a mão de Bárbara Guimarães, no momento em que foram chamados para entregar o Globo de Melhor Atriz de Cinema. O pivô do "Jornal da Noite" iniciou a sua intervenção falando de violência doméstica, tendo ao seu lado a apresentadora, que nos últimos anos tem travado uma batalha judicial com o seu ex-marido Manuel Maria Carrilho.

"Permitam-me hoje começar por aqui. A violência entre as mulheres cresce hoje assustadoramente em Portugal. Recentemente, a violência sobre as mulheres passou a ter difusão em massa e a ser partilhada. É altura de pensarmos nisto muito a sério. É altura para os decentes e os corajosos perceberem que têm de unir-se, que têm de refletir e têm de agir", disse o jornalista, sendo interrompido por um aplauso total da plateia.

Sem se deter, e sempre com a sua mão direita apertada na mão esquerda de Bárbara Guimarães, visivelmente emocionada, Rodrigo Guedes de Carvalho continuou: "E para os que possam estar a pensar: mas o que é que este discurso tem a ver com uma gala de artistas, eu digo-vos que tem tudo. Os artistas podem e devem mostrar à sociedade que não são apenas sorrisos numa passadeira vermelha. A arte sempre esteve na primeira linha contra o mal e nunca nos devemos conformar."

Terminada a sua intervenção, Rodrigo Guedes de Carvalho e Bárbara Guimarães abraçaram-se e trocaram um beijo, perante o aplauso geral da plateia. A apresentadora ficou nitidamente emocionado e anunciou em seguida as quatro nomeadas para o Globo de Melhor Atriz de Cinema, o primeiro da noite, que viria ser ganho por Ana Padrão.

