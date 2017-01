Lena d'Agua é concorrente no Festival da Canção

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:21 Facebook

A RTP divulgou esta quinta-feira os nomes dos participantes na segunda semifinal do evento musical, que acontece em fevereiro.

Lena d'Agua vai estar entre os concorrentes na segunda semifinal do Festival da Canção. A cantora, de 60 anos, vai interpretar um tema de Pedro Silva Martins, compositor, letrista e guitarrista celebrizado pelo grupo Deolinda.

Esta não é a primeira vez que aquela que foi a primeira mulher em Portugal a integrar, como vocalista, uma banda de rock (os Beatnicks, em 1976) está presente no certame. Em 1978 participou como coralista do grupo Gemini e acompanha-os à Eurovisão em Paris com a canção "Dai Li Dou".

Já em 2000, Lena d'Agua representou Portugal no Festival da OTI em Acapulco, no México, com a canção de José Jorge Letria e José Marinho "Mar Portugal".

A segunda semifinal do concurso acontece a 26 de fevereiro, depois de uma primeira no dia 19. A final, de onde sairá eleito o cantor que estará na Eurovisão na Ucrânia, em maio, terá lugar a 5 de março e será disputada entre cinco concorrentes.

Além de Lena d'Agua, a RTP anunciou outros intérpretes da segunda semifinal, que se juntam aos oito anunciados anteriormente. São eles:

Primeira semifinal:

Canção 1: Márcia (compositor Márcia)

Canção 2: Golden Slumbers (compositor Samuel Úria)

Canção 3: Fernando Daniel (compositor Nuno Feist)

Canção 4: Deolinda Kinzimba (compositor Rita Redshoes)

Canção 5: Rui Drumond (compositor Héber Marques)

Canção 6: Lisa Garden (compositor Siraiva)

Canção 7: Salvador Sobral (compositor Luisa Sobral)

Canção 8: Viva La Diva (compositor Nuno Gonçalves)

Segunda semifinal:

Canção 1: David Gomes (compositor Tóli César Machado)

Canção 2: Lena d'Agua (compositor Pedro Silva Martins)

Canção 3: Beatriz Felício (compositor Jorge Fernando)

Canção 4: Pedro Gonçalves (compositor João Pedro Coimbra)

Canção 5: Helena Kendall (compositor João Só)

Canção 6: Celina da Piedade (compositora Celina da Piedade)

Canção 7: Jorge Benvinda (compositor Nuno Figueiredo)

Canção 8: A Definir (compositor Noiserv)