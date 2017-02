Os primeiros temas finalistas do Festival RTP da Canção

Nuno Cardoso Hoje às 12:50, atualizado às 12:51 Facebook

As músicas cantadas por Viva La Diva, Salvador Sobral, Fernando Daniel e Deolinda Kinzimba garantiram o apuramento para a final do Festival RTP da Canção. A semifinal foi o tema mais comentado no Twitter em Portugal na noite deste domingo.

Os primeiros quatro temas apurados para a final do Festival RTP da Canção são "Nova Glória", cantada pelos Viva La Diva", "Amar Pelos Dois, interpretado por Salvador Sobral, "Poema a Dois", na voz de Fernando Daniel, e "O Que Eu Vi Nos Meus Sonhos", de Deolinda Kinzimba.

As quatro canções foram as mais votadas na combinação das pontuações do júri com o público, na primeira semifinal da competição, exibida na noite deste domingo na RTP1, com apresentação de Sónia Araújo e José Carlos Malato.

O concurso da estação pública foi o tema mais comentado no Twitter em Portugal durante seis horas consecutivas, ao longo e depois da sua exibição na TV, e a "hashtag" com o nome do festival mantém-se na manhã desta segunda-feira entre os tópicos mais discutidos.

A segunda semifinal do concurso decorre no próximo domingo, dia 26, e a final no domingo seguinte, em direto do Coliseu dos Recreios, Lisboa. O vencedor representa Portugal em Kiev em maio.

Veja aqui as atuações dos primeiros temas finalistas:

"Nova Glória" - Viva La Diva [composição de Nuno Gonçalves]:

"Amar Pelos Dois"- Salvador Sobral [composição de Luísa Sobral]:

"Poema a Dois" - Fernando Daniel [composição de Nuno Feist]:

"O Que Eu Vi Nos Meus Sonhos" - Deolinda Kinzimba [composição de Rita Redshoes e Senhor Vulcão]: