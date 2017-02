Cristiano Ronaldo e Angelina Jolie em série de televisão

Carolina Morais Hoje às 13:46, atualizado às 13:49 Facebook

A imprensa internacional avança que Cristiano Ronaldo e Angelina Jolie vão participar numa série turca sobre uma família de refugiados. As gravações começam em abril.

Ele, um dos maiores nomes do desporto e da solidariedade. Ela, estrela de Hollywood e figura célebre da luta contra a crise dos refugiados. Cristiano Ronaldo e Angelina Jolie podem parecer uma dupla improvável, mas isso não os impedirá de unir forças numa nova série de televisão que será exibida na Turquia, no Médio Oriente e na América Latina, avança a imprensa internacional.

O futebolista português e a atriz norte-americana vão integrar o elenco de "Havat Koprusu", projeto de origem turca que contará a história de uma família de refugiados sírios que tenta escapar à guerra civil no seu país. "Vamos começar a filmar na primeira semana de abril", adiantou ainda o realizador, Eyup Dirlik.

No ano passado, CR7 admitiu querer ter mais experiências como ator, depois de a sua carreira futebolística chegar ao fim. "Não é o meu objetivo neste momento, mas já recebi convites. Não fecho as portas, porque é uma área de que eu gosto", frisou o avançado do Real Madrid.

Quanto a Jolie, voltou a dar que falar esta semana, ao fazer a sua primeira aparição pública desde que terminou o casamento com Brad Pitt. A atriz, de 41 anos, sorriu para as câmaras durante uma conferência de imprensa de promoção do seu mais recente filme. "First They Killed My Father", escrito e realizado por si, em parceria com a Netflix, aborda o regime ditatorial de Pol Pot, no Camboja.