Salvador Sobral está na final da Eurovisão

Ana Filipe Silveira Hoje às 22:10, atualizado às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O músico português classificou-se para a final da Eurovisão. O tema "Amar pelos dois" voltará ao palco em Kiev, na Ucrânia, no próximo sábado à noite. A prestação de Salvador Sobral foi a mais vista na página de Facebook da organização do certame.

Salvador Sobral está na final do Festival Eurovisão da Canção. O representante português classificou-se esta terça-feira na primeira semifinal do concurso. Voltará assim a interpretar "Amar pelos dois", tema composto pela irmã Luísa Sobral, na final do certame, que se realiza no próximo sábado em Kiev, na Ucrânia.

Sobral cantou numa "bolacha" a meio do público, que acendeu as luzes dos telemóveis para o acompanhar e respeitou o silêncio pedido pela organização durante a sua prestação, a nona das 17 da noite.

Na página de Facebook da Eurovisão, onde todas as atuações foram publicadas em vídeo, a do músico português, de 27 anos, é a que reúne até ao momento mais visualizações, com uma margem bastante: chegou às 400 mil, enquanto os restantes concorrentes ficaram quase todas abaixo das cem mil.

O festival foi, de resto e ao longo de toda a emissão, "trending topic" no Twitter, chegando a ser mesmo o assunto mais comentado na rede social.

A gala apresentada por Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk e Timur Miroshnychenko iniciou-se com uma atuação do rapper ucraniano Monatik. Além de Portugal, passaram à final Moldávia, Azerbeijão, Grécia, Suécia, Polónia, Arménia, Austrália, Chipre, Bélgica.

Os restantes dez concorrentes serão apurados na segunda semifinal, marcada para quinta-feira.

A cerimónia foi emitida em direto pela RTP1, com comentários e narração de José Carlos Malato e Nuno Galopim. As próximas duas também podem ser acompanhadas através do canal público.