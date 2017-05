Ana Filipe Silveira Ontem às 23:29, atualizado hoje às 00:46 Facebook

Pela primeira vez, Portugal é o grande vencedor do Festival Eurovisão da Canção: Salvador Sobral arrebatou a Europa com "Amar pelos dois", tema composto pela irmã, Luísa Sobral.

Salvador Sobral venceu o Festival Eurovisão da Canção que se realizou esta noite em Kiev, na Ucrânia. O intérprete de "Amar a dois", música composta pela irmã, a também cantora Luísa Sobral, conseguiu 758 pontos. É a primeira vez que Portugal, participante no certame desde 1964, vence o concurso.

Itália, a outra grande favorita à vitória, ficou na quarta posição, com 334 pontos.

Na votação do júri, o nosso país recebeu 12 pontos, a pontuação mais alta, da Suécia, São Marino, Letónia, Israel, Espanha, França, Lituânia, Arménia, Islândia, Sérvia, Suíça, Holanda, Geórgia, Hungria, Eslovénia, Polónia, Reino Unido e República Checa. "Salvador tem uma voz doce e mágica", disse a porta-voz da Lituânia.

Portugal recebeu também a votação mais alta do público, sagrando-se assim vencedor. E ouviu-se gritar "Portugal" em Kiev.

A Bulgária foi o único país que não deu pontos a Portugal. Já o nosso país deu a pontuação máxima ao Azerbeijão.

A vitória entre os 26 países a concurso dá, assim, ao jovem a melhor classificação até à data no evento da União Europeia de Radiofusão, superando o resultado conseguido por Lúcia Moniz - o sexto lugar - em 1996.

Salvador Sobral foi um dos três intérpretes, entre a totalidade dos 26 a concurso, a cantar integralmente na língua materna.

No Twitter, as hashtags #Eurovision, #esc2017 alcançaram os dois primeiros lugares entre os assuntos mais comentados na rede social. Em terceiro esteve, desde as 21h40, #Portugal.Para casa, Salvador Sobral trouxe ainda o prémio artístico pela interpretação de "Amar pelos dois", distinção atribuída pelos comentadores do certame presentes no Centro Internacional de Exibições de Kiev. Luísa Sobral foi distinguida pela autoria da melhor composição a concurso, uma homenagem atribuída pelos compositores dos outros países.