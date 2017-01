Últimos anos de Michael Jackson inspiram telefilme

Carolina Morais Hoje às 11:14 Facebook

O canal Lifetime vai produzir um telefilme sobre os últimos anos de vida de Michael Jackson, através de relatos dos seus guarda-costas. As gravações começam em fevereiro, em Los Angeles, EUA.

Quase oito anos após a sua morte, Michael Jackson continua a ser terreno fértil para a indústria do entretenimento. O canal Lifetime acaba de anunciar a produção de um telefilme sobre os últimos anos de vida do cantor, com base em relatos de dois dos seus guarda-costas, Bill Whitfield e Javon Beard.

Provisoriamente intitulado de "Michael Jackson: Searching for Neverland", o drama biográfico será baseado no "bestseller" "Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days", da autoria de Berry Gordy, fundador da editora discográfica Motown Records.

As filmagens começam já em fevereiro, em Los Angeles, EUA, com o principal papel a cargo de Navi, o mais célebre imitador do Rei da Pop em todo o mundo. Nesta sua estreia televisiva, cabe-lhe mostrar como Jackson se refugiou do escrutínio público, depois de, em 2005, ter sido ilibado de acusações de abusos sexuais a menores.

A novidade foi avançada pelo Lifetime na passada sexta-feira, horas depois de a estação britânica Sky ter cancelado a emissão de um episódio da série "Urban Myths", focado no intérprete de "Thriller". Foi a sua filha, Paris Jackson, quem motivou esta decisão, depois de se ter mostrado "ofendida" pelo retrato cómico que o ator Joseph Fiennes fez do seu pai.