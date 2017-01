Vencedores do "The Voice Portugal" no Festival da Canção

Nuno Cardoso Hoje às 16:17 Facebook

A cantora Márcia e três dos vencedores do "The Voice Portugal" são alguns dos concorrentes da primeira semifinal do Festival da Canção 2017, marcada para 19 de fevereiro, anunciou a RTP.

A estação pública revelou esta quinta-feira os cantores que farão parte da primeira semifinal do Festival da Canção, que decorre a 19 de fevereiro em direto na RTP1, e da qual sairão quatro finalistas do concurso.

Entre os participantes encontram-se a cantora Márcia, que irá compor o seu próprio tema, como três dos vencedores do "The Voice Portugal", Fernando Daniel, Deolinda Kinzimba e Rui Drumond. O irmão de Luísa Sobral, que concorreu aos "Ídolos" da SIC, também participa no certame, bem como a vencedora de "Factor X", Kika Cardoso, como parte do grupo Viva La Diva.

Canção 1: Márcia (Compositor Márcia)

Canção 2: Golden Slumbers (Compositor Samuel Úria)

Canção 3: Fernando Daniel (Compositor Nuno Feist)

Canção 4: Deolinda Kinzimba (Compositor Rita Redshoes)

Canção 5: Rui Drumond (Compositor Héber Marques)

Canção 6: Lisa Garden (Compositor Siraiva)

Canção 7: Salvador Sobral (Compositor Luísa Sobral)

Canção 8: Viva La Diva (Compositor Nuno Gonçalves)

Uma segunda semifinal será emitida a 26 de fevereiro e conta com a participação de Tóli César Machado, Pedro Silva Martins, Jorge Fernando, João Pedro Coimbra, João Só, Celina da Piedade, Nuno Figueiredo e Noiserv como compositores dos oito temas. Os respetivos intérpretes serão revelados em breve pela RTP.

A final do Festival da Canção 2017 decorre a 5 de março, com o vencedor a representar Portugal em Kiev, na Ucrânia, entre 9 e 13 de maio.