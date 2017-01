Atrair mais atividades para o Rio Douro

Hoje às 11:02 Facebook

Um dos objetivos de Gondomar "Cidade Europeia do Desporto" será o de promover o rio Douro como um dos produto de excelência da região, dotando-o de infraestruturas que estimulem não só o turismo, como também a prática desportiva, trazendo mais pessoas para uma zona ribeirinha que se estende ao longo de 32 quilómetros na margem esquerda e de cinco na direita.

"Do ponto de vista estratégico, queremos virar o concelho para o Douro. Já temos três praias fluviais classificadas e um conjunto de clubes de canoagem e remo que gravitam em torno da orla fluvial", assinalou ao JN do presidente da autarquia, Marco Martins.

Um desses emblemas é o Clube Naval Infante Dom Henrique, hexacampeão nacional de remo, que conta tirar proveitos desta iniciativa. "Podemos ter retorno pelo aumento do número de praticantes que possam aderir, devido à maior visibilidade do clube pelos eventos que organiza e também pela própria projeção mediática por estar inseridos no programa da Cidade Europeia do Desporto", explica o presidente Paulo Almeida.

Também o LigaDura Canoagem usa o rio Douro como pano de fundo, pelo que olha para a iniciativa "Gondomar Cidade Europeia do Desporto" com a expectativa de que "esta sirva os intentos das coletividades de fomento de mais atividades". "Este evento, que é à escala internacional, pode ser um grande catalisador para o rio Douro ser mais dinamizado, não só no desporto, mas igualmente no turismo e no aspeto ambiental", apontou, ainda, o dirigente.