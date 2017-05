Acidente no Rali atira José Pedro Fontes e navegadora para o hospital

M.P. Hoje às 12:24, atualizado às 14:58 Facebook

O campeão nacional de ralis, José Pedro Fontes, e a navegadora Inês Ponte sofreram, esta sexta-feira, um acidente grave na segunda especial do Rali de Portugal.

O acidente aconteceu logo nos primeiros metros da especial de Viana do Castelo, a primeira do dia, com o Citroen a embater, de frente, numa árvore.

O piloto foi de ambulância e navegadora foi transportada de helicóptero, ambos para o hospital de Viana do Castelo. Segundos as primeiras informações, tanto José Pedro Fontes como Inês Ponte estiveram sempre conscientes, suspeitando-se que o piloto sofreu uma fratura nas pernas, enquanto a co-piloto se queixou de dores fortes na coluna, motivo pela qual foi evacuada de helicóptero e não de ambulância.

O troço de Viana do Castelo, de 26,7 quilómetros, foi interrompido para se prestar assistência aos pilotos, com o rali a ser retomado, depois da dupla da Citroen ser transportada para o hospital.

