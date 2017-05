Adepto benfiquista morre em festejos na Covilhã

Hoje às 21:22, atualizado às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um adepto benfiquista morreu, na madrugada deste domingo, nos festejos do tetracampeonato, na Covilhã.

A vítima, mais conhecida por José Espanhol, tentava colocar um cachecol numa estátua, no Parque da Goldra, quando escorregou e bateu com a cabeça no chão.

O homem foi transportado para o hospital da Covilhã, onde os médicos lhe diagnosticaram um traumatismo cranioencefálico, e foi ainda transferido de helicóptero para Coimbra, mas já não sobreviveu.

Além de benfiquista ferrenho, José Espanhol era adepto do Sporting da Covilhã e presença assídua no estádio do clube serrano.