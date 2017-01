André Claro troca V. Setúbal pelo Estoril

Lusa Hoje às 22:37 Facebook

O avançado André Claro, melhor marcador do Vitória de Setúbal na presente época (cinco golos), é reforço do Estoril-Praia, anunciaram, esta terça-feira, os sadinos no site oficial.

Em final de contrato com os setubalenses, o jogador, de 25 anos, decidiu dar um novo rumo à carreira depois de ano e meio no Bonfim, período em que apontou 18 golos em 58 partidas oficiais.

"O jogador André Claro encontrava-se em final de contrato com o Vitória, tendo recusado as várias propostas de renovação apresentadas, manifestando nos últimos tempos vontade em abraçar outro projeto desportivo", lê-se no comunicado assinado pelo Conselho de administração sadino, que não revelou a duração do vínculo.

Depois do defesa Ruca, jogador que se transferiu para o Tondela, André Claro é o segundo atleta a deixar o Vitória de Setúbal em janeiro.