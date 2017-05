Apostas suspensas no Paços de Ferreira-Feirense

Hoje às 15:58, atualizado às 16:02 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia retirou as apostas no jogo Paços de Ferreira-Feirense, que tem o pontapé de saída marcado para as 18.15 horas. Liga vai reagir em comunicado.

Depois de o mesmo ter acontecido no Feirense-Rio Ave, a Placard e a Betclic retiraram as apostas no jogo Paços de Ferreira-Feirense. Em causa poderá estar um volume anormal de apostas, o que lança a suspeição sobre o jogo.

A odd, valor pago por cada euro apostado, do Paços de Ferreira subiu de 2,05 para 5,10 ao início desta tarde, contrapondo com a vitória do Feirense, que desceu de 3.20 para 1.45.

Contactada pelo JN, a Liga remeteu para o comunicado que vai emitir dentro de momentos todos os esclarecimentos.