Árbitro acusa Jesus de ter dito ao auxiliar: "És um vendido"

Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD encarnada, revelou esta sexta-feira à noite, durante o programa "Jogo Limpo" da Benfica TV, as palavras que o treinador do Sporting, Jorge Jesus, terá proferido na direção do assistente Tiago Costa, no polémico jogo em Setúbal.

"Foste tu que marcaste o penálti, és um vendido", afirmou o técnico leonino, segundo o relatório do juiz Rui Oliveira - a que o JN entretanto também teve acesso - e que justificou a ordem de expulsão já depois do apito final, quando se tinha instalado a confusão em pleno relvado.

Esta decisão do árbitro portuense motivou os 15 dias de suspensão que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou ao responsável verde e branco. Jesus falhou o desafio com o Feirense e a dupla deslocação a Chaves, para o jogo da Taça de Portugal (onde o Sporting foi eliminado) e do campeonato.

No Bonfim, no passado dia 4 de janeiro, recorde-se, Rui Oliveira assinalou penálti contra os leões já no período de descontos, Edinho converteu o castigo máximo e assegurou a eliminação do Sporting da Taça da Liga.