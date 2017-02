As novas cores de Miguel Oliveira para o Moto2

MP Hoje às 19:09 Facebook

O piloto português volta a vestir, em 2017, o laranja da KTM, marca pela qual se sagrou vice-campeão do Mundo de Moto3 em 2015.

Miguel Oliveira esteve, esta segunda-feira, na apresentação da equipa, que decorreu em Salzburgo, na Áustria, revelando a felicidade por voltar a representar a KTM.

"Foi muito bom ver pela primeira vez as motos com as cores definitivas e o seu design e penso que estamos todos muito animados com a nova época. É uma honra e um prazer poder estar integrado neste novo projecto, voltar à família 'laranja' que é a KTM e, neste momento, o importante é transformar toda a vontade e desejo em bons resultados e começar o ano com muita força", afirmou o piloto de Almada.