Assis troca Chaves pelo Braga

Médio brasileiro muda-se já este mês para o clube minhoto, onde vai reencontrar Jorge Simão.

O médio Assis vai ser jogador do Sporting de Braga, apurou o JN junto de fonte próxima do processo de transferência. O contrato entre as partes está assinado e o futebolista muda-se ainda este mês para o Minho.

Assis chegou a estar em negociações com o F. C. Porto, mas não houve a acordo com os dragões, optando por seguir as pisadas do treinador Jorge Simão.

Em Braga, o jogador, de 26 anos, também vai reencontrar Paulinho e Battaglia, que, tal como ele, iniciaram a temporada no Chaves.