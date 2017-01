Benfica apura-se para as meias da Taça da Liga

Rui Farinha Ontem às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica apurou-se para as meias-finais da Taça da Liga ao derrotar o V. Guimarães, por 2-0, nesta terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques. Os golos foram apontados por Gonçalo Guedes, aos 34 e 40 minutos.

Os encarnados dominaram o encontro e até podiam ter marcado mais cedo. Aos 11 minutos, Rafa sofreu falta para grande penalidade mas, na conversão, Pizzi permitiu a defesa ao guarda-redes Miguel Silva.

A vantagem chegaria mais tarde. Após uma iniciativa individual de Nélson Semedo, Guedes rematou certeiro para o fundo da baliza. Pouco depois, voltou a marcar num lance semelhante mas, desta vez, foi servido por Carrillo.

Após o intervalo, o duelo teve poucos motivos de interesse e quase não houve lances de verdadeiro perigo.

Nas meias-finais, as águias defrontam o Moreirense, no próximo dia 26, no Estádio Algarve.