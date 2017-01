Bruno de Carvalho segura Jesus e anuncia cortes no plantel do Sporting

AC Hoje às 09:10, atualizado às 10:22 Facebook

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, usou o Facebook para garantir que o projeto do Sporting continua e com Jorge Jesus. A pensar já na próxima época, anuncia emagrecimento no plantel.

"Sem rodeios, esta época ao nível do futebol tem sido uma desilusão", escreve Bruno de Carvalho. "Resta-nos lutar pelo campeonato. Atirar a toalha ao chão não é uma hipótese", pode ler-se, ainda, num extenso "post" colocado no Facebook oficial do presidente do Sporting cerca das 9 horas da manhã desta quarta-feira.

"Estou triste, desolado, mas estados de alma não são compatíveis nem se podem confundir com as funções que assumi e que tenho tido a honra e o privilégio de exercer", escreve Bruno de Carvalho, mostrando compreender que as opiniões possam ser mais vincadas "quando a frustração" prevalece.

"Temos um projeto, um rumo certo, e não é uma época mal conseguida que nos deve permitir deitar a perder tudo o que foi construído, ainda por cima com tanto esforço e amor", escreve Bruno de Carvalho.

"Não irei dar um passo atrás para apaziguar algumas "almas" sportinguistas, nem fazer o gosto a quem, fora e dentro do nosso Clube, quer sangue pelo sangue", lê-se ainda no post de Bruno de Carvalho.

Reconhecendo que nos ciclos negativos "tudo e todos são colocados em causa", Bruno de Carvalho segura a equipa técnica. "Irei, com o treinador Jorge Jesus, fazer o que nos compete, isto é, manter a coesão de um grupo que necessita de elevar os seus níveis de entrega e de acerto técnico-tático, mas, para isso, a sua autoconfiança e autoestima têm de ser trabalhadas", argumenta.

"O plantel sofrerá um emagrecimento neste mercado de inverno, o que vai fortalecer o grupo", revelou Bruno de Carvalho, com uma mensagem para o grupo de trabalho. "Precisamos dos melhores focados, e determinar, mais uma vez, a linha da exigência extrema que existe neste Clube", acrescentou.

"Ao mesmo tempo, e sem nos afastarmos do foco do campeonato por que lutamos, começaremos desde já a preparar e planear a próxima época desportiva", acrescentou Bruno de Carvalho, pedindo aos adeptos, que "mesmo de coração partido" e a voz dorida pelas críticas, que não abandonem o grande Amor, o Sporting.