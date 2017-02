Casillas passeia de bicicleta na Ribeira depois de noite de sonho

Hoje às 13:19, atualizado às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes do F. C. Porto Iker Casillas publicou um vídeo no Facebook, esta segunda-feira, de um passeio de bicicleta na zona da Ribeira no Porto. O herói da vitória dos "dragões" contra o Sporting, no sábado, passou despercebido na rua.

É o jogador do momento no F. C. Porto depois da defesa, na última jogada da partida contra o Sporting, no sábado, que deu a vitória aos "azuis e brancos". Num vídeo, com pouco mais de cinco minutos, o internacional espanhol mostra as imagens do seu passeio de bicicleta na zona da Ribeira.

"Arranco a semana da melhor forma possível. Depois de vários dias de chuva, o sol regressou", diz o jogador, enquanto pedala, passando completamente despercebido às pessoas que andam na rua.

Na caixa de comentários da publicação, são feitos vários elogios à exibição no jogo de sábado, mas também ao local onde está. "Que alegria poderes andar assim numa cidade. Tens uma qualidade de vida de craque", escreveu um seguidor espanhol.

A viver em Portugal desde o verão de 2016, o antigo jogador do Real Madrid, e campeão do mundo e da Europa pela seleção espanhol, partilha com frequência os vídeos do tempo livre que passa no Porto.