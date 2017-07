Red Bull Air Race chega ao Porto com Chambliss na frente

Hoje às 19:15, atualizado às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto Kirby Chambliss, dos EUA, conseguiu, este domingo, em Kazan, na Rússia, a segunda vitória consecutiva no campeonato deste ano da Red Bull Air Race. Pete McLeod, Canadá, ficou em segundo no pódio, que fechou com Michael Goulian, dos EUA.

O bicampeão, que quebrou nove anos de jejum de vitórias na última etapa, em Budapeste, foi o primeiro a entrar em prova na final e estabeleceu de imediato o tempo que o levou a ganhar a etapa russa da competição aérea, 58.378 segundos.

"Voar limpo vai-nos levar ao topo e é isso que estamos a tentar fazer - toda a equipa está a ajudar-me com o avião, a estratégia e a procura das melhores trajetórias," afirmou Chambliss, que é o único piloto no ativo que está na Red Bull Air Race desde o seu início, em 2003.

As condições climatéricas tiveram uma grande influência nos resultados, relançando mesmo as contas do campeonato, quando faltam apenas três etapas para cumprir.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O destaque vai para a eliminação precoce de três favoritos, Yoshihide Muroya (Japão), Martin Šonka (República Checa) e o Campeão do Mundo Matthias Dolderer (Alemanha). Todos caíram na primeira ronda da competição.

Kirby Chambliss conseguiu assim atingir o topo da classificação e o campeonato ganha agora um novo interesse para a prova que se realiza no Porto, a 2 e 3 de setembro, onde o piloto ficou em segundo lugar em 2008.

Resultados Master Class Kazan 2017:

1. Kirby Chambliss (USA), 2. Pete McLeod (CAN), 3. Michael Goulian (USA), 4. Petr Kopfstein (CZE), 5. Juan Velarde (ESP), 6. Matt Hall (AUS), 7. François Le Vot (FRA), 8. Cristian Bolton (CHI), 9. Martin Šonka (CZE), 10. Matthias Dolderer (GER), 11. Nicolas Ivanoff (FRA), 12. Mikaël Brageot (FRA), 13. Yoshihide Muroya (JPN), 14. Peter Podlunšek (SLO)



Resultados Campeonato do Mundo após cinco corridas:

1. Kirby Chambliss (USA) 40 pontos, 2. Yoshihide Muroya (JPN) 39 pontos, 3. Martin Šonka (CZE) 39 pts, 4. Pete McLeod (CAN) 38 pts, 5. Petr Kopfstein (CZE) 30 pts, 6. Matthias Dolderer (GER) 24 pts, 7. Michael Goulian (USA) 23 pts, 8. Juan Velarde (ESP) 21 pts, 9. Matt Hall (AUS) 16 pts, 10. Nicolas Ivanoff (FRA) 14 pts, 11. Peter Podlunšek (SLO) 12 pts, 12. Mikaël Brageot (FRA) 9 pts, 13. François Le Vot (FRA) 8 pts, 14. Cristian Bolton (CHI) 7 pts