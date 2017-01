Chaves afasta Sporting da Taça

JN Hoje às 22:14, atualizado às 22:16 Facebook

Um cabeceamento certeiro de Carlos Ponck, na sequência de um livre a acabar a partida, valeu, nesta terça-feira, ao Chaves, a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, com uma vitória por 1-0.

Com várias alterações no onze, o Sporting não entrou bem, vendo Fábio Martins desperdiçar duas oportunidades flagrantes, mas o desempenho dos leões foi melhorou no segundo tempo, sem que, no entanto, tenham conseguido descobrir o caminho da baliza.

Tudo se resolveu, por isso, já em cima do minuto 90, no golo de Ponck que ditou o afastamento do Sporting de mais uma prova, depois do adeus às competições europeias e à Taça da Liga.

Já no fim de semana, para o campeonato, os leões se deram mal no reduto flaviense, saindo de lá com um empate a duas bolas.