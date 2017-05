Chelsea é campeão inglês

Hoje às 21:53, atualizado às 22:08 Facebook

O clube londrino selou a conquista do título da Premier League, pela sexta vez, ao vencer o West Bromwich, por 1-0.

Na partida disputada esta sexta-feira à noite, a equipa de Stamford Bridge cumpriu a missão de ganhar para carimbar desde já o primeiro lugar da liga inglesa, a três jornadas do fim. Os "blues" passam a somar 88 pontos, mais 11 do que o Tottenham, que só poderá chegar aos 86 se vencer os jogos que lhe faltam.

Um golo do belga Batshuayi, aos 82 minutos, valeu o triunfo à equipa orientada pelo italiano Antonio Conte, que sucede, na lista de vencedores da prova, ao compatriota Claudio Ranieri, surpreendente campeão na época passada ao serviço do Leicester City.

Este é o sexto título do Chelsea, que ganhou o primeiro na época de 1954/55 e depois teve de esperar 50 anos para voltar a festejar a conquista do campeonato, com José Mourinho ao leme, em 2004/05. O treinador português voltaria a ganhar o troféu na temporada seguinte (2005/06) e também em 2014/15. Pelo meio, outro técnico transalpino, Carlo Ancelotti, conduziu os londrinos à vitória em 2009/10.