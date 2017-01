Cristiano Ronaldo chegou à Suíça acompanhado da família e da namorada

Hoje às 15:30, atualizado às 17:29 Facebook

Cristiano Ronaldo chegou à Suíça ao início desta tarde de segunda-feira. Uma foto publicada pela irmã Kátia mostra o futebolista acompanhado da família e da namorada.

"Chegamos a Zurique", lê-se no título do "post" de Kátia Aveiro no seu Facebook pessoal.

Na imagem, vê-se Cristiano Ronaldo, sentado ao lado da namorada, Georgina Rodriguez, e com o filho, Cristiano Ronaldo Júnior, em pose de futebolista no corredor do avião.

Atrás, a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, e as irmãs, Kátia e Elma. Todas sorridentes.

Cristiano Ronaldo, que já venceu a Bola de Ouro da revista "France Football", procura o seu quarto troféu de melhor jogador do mundo, num ano em que venceu a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes pelo Real Madrid, e o Europeu pela seleção portuguesa.

O argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que já tem cinco prémios, e o francês Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), que se estreia no 'top-3', são os adversários do português.