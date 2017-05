Hoje às 21:11 Facebook

Encontro aconteceu esta quarta-feira, em Lisboa, entre os responsáveis pelo departamento de comunicação dos dois clubes rivais.

Manuel Tavares, diretor geral do F. C. Porto Media, e Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, estiveram hoje reunidos, em Lisboa, com Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, apurou o JN.

Contactados pelo JN, os dragões e o Sporting não fizeram qualquer comentário.