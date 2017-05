Dragões elogiam Jorge Sousa e deixam recados a outros árbitros

JN Hoje às 16:21, atualizado às 16:37 Facebook

Na sequência do empate do F. C. Porto nos Barreiros, os dragões deixaram, este domingo, elogios ao trabalho do árbitro Jorge Sousa, mas aproveitaram para apontar o dedo a outros juízes de jogo que apitaram recentemente jogos dos azuis e brancos.

"Porque o F.C. Porto não se queixa dos árbitros sem razão, importa, desta vez que não ganhámos, deixar bem claro que isso nada teve a ver com a arbitragem. Jorge Sousa cometeu um ou outro erro de avaliação, como é normal, mas não teve qualquer influência no resultado, não tendo errado o juízo de nenhum lance capital", escreveu o diretor de comunicação do F. C. Porto, na newsletter "Dragões Diário".

No entanto, Francisco J. Marques não deixou de recordar os alegados erros que terão prejudicado o clube nos últimos encontros. "Oxalá os árbitros Manuel Oliveira e Rui Costa, só para citar dois exemplos flagrantes, tenham visto o jogo, para verem a diferença entre uma boa arbitragem e os péssimos desempenhos, com vários erros decisivos em nosso prejuízo, nos últimos jogos que nos apitaram no Dragão", acrescentou o responsável pela comunicação azul e branca.

Neste sábado, o F. C. Porto empatou a uma bola com o Marítimo, nos Barreiros, abrindo caminho à possibilidade de o líder Benfica, que, neste domingo, se desloca a Vila do Conde, ficar com cinco pontos de vantagem.