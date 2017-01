F.C. Porto assegura Soares por quatro anos e meio

Hoje às 18:57, atualizado às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto confirmou a contratação do avançado brasileiro, que ficará com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Soares já é dragão, anunciou o F. C. Porto nesta segunda-feira. O avançado brasileiro, contratado ao V. Guimarães, assinou um contrato válido até junho de 2021.

O jogador brasileiro, de 26 anos, vestirá a camisola número 29 dos azuis e brancos e fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O valor envolvido na transferência não foi revelado.

No Dragão, Soares vai reforçar as opções atacantes de Nuno Espírito Santo, fazendo concorrência a André Silva e Depoitre.

"Estou muito feliz, é um grande sonho para mim. É um grande passo para a minha carreira. Estou preparado, é uma grande oportunidade. Juntamente com os meus companheiros, vamos fazer uma grande época. Vou dar o meu máximo", declarou Soares, ao Porto Canal.