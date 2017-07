Francisco J. Marques apanha mais 76 dias de suspensão

Ontem às 20:37 Facebook

Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol volta a castigar o diretor de Comunicação do F. C. Porto por críticas a arbitragens do campeonato da época passada.

Francisco J. Marques, que já estava a cumprir suspensão de 44 dias desde 11 deste mês de julho pelo que escreveu na newsletter "Dragões Diário" de 25 e 27 de fevereiro, terá de cumprir novo castigo, agora por mais por 76 dias, acrescido de uma multa. A pena foi aplicada após audiência disciplinar realizada nesta terça-feira.

Na newsletter de 25 de fevereiro, Marques criticou a atuação do árbitro Nuno Almeida no jogo Benfica-Chaves, contestando o primeiro golo do Benfica e um alegado penálti por marcar a favor do Chaves, num lance entre Eliseu e Perdigão. "Ontem, na Luz, o Ferrari vermelho fez 'pendant' com o Benfica, o que nem aos mais distraídos surpreende - estava lá mesmo para isso, para fazer 'pendant'", escreveu.

Dois dias de depois, na mesma plataforma diária dos dragões, o diretor de Comunicação do F. C. Porto atirou-se ao árbitro Fábio Veríssimo, que foi ao Bessa apitar o clássico com o Boavista. "Só quem não quiser ver é que pode fingir que estas arbitragens não acontecem devido à coação grave e reiterada que é diariamente exercida direta e indiretamente pelo Benfica. A verdade desportiva foi grosseiramente adulterada por Nuno Almeida e no Bessa só uma equipa à Porto impediu Fábio Veríssimo de tirar pontos à nossa equipa", escreveu.