Gaia cria Bolsa Ricardo Quaresma para apoiar estudantes desportistas

A Câmara de Gaia vai criar, por proposta do presidente Eduardo Vítor Rodrigues, uma bolsa de mérito académico e desportivo no valor de 500 euros anuais com o nome do futebolista campeão europeu Ricardo Quaresma.

"O município de Vila Nova de Gaia escolheu o campeão europeu Ricardo Quaresma, enquanto referência nacional e internacional incontornável do desporto para os jovens gaienses, para dar o nome a uma bolsa de mérito académico e desportivo", pode ler-se na proposta que será debatida na reunião de câmara de segunda-feira.

O regulamento prevê um prémio de 500 euros para "os jovens do concelho, com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, que apresentem as melhores conjugações de bons resultados escolares e desportivos".

Com esta bolsa, a autarquia quer "minorar as despesas acrescidas inerentes à prática desportiva" e ainda incentivar a que "as famílias dos jovens estudantes-desportistas melhor sucedidos continuem a apoiar os seus filhos na boa prática conjunta das referidas atividades".

Refere a câmara que a "conciliação de uma formação escolar de excelência com a prática desportiva" nem sempre é fácil e "a obtenção de bons resultados escolares e desportivos" obriga a "muita dedicação e enormes sacrifícios, quer aos jovens quer às respetivas famílias".

Segundo a proposta, a que a Lusa teve acesso, a prática desportiva por jovens estudantes é considerada um "importante fator de desenvolvimento da respetiva personalidade" ao induzir competências que "facilitam comprovadamente o sucesso escolar e a plena integração na vida ativa".

Por esse motivo, a autarquia quer com esta bolsa fomentar a "prática desportiva regular pelos alunos em idade escolar de Gaia" para assim promover o "sucesso académico" e "estilos de vida saudáveis".

A Bolsa Ricardo Quaresma será atribuída anualmente para "compatibilização da atividade escolar dos jovens estudantes com a prática desportivo regular", podendo candidatar-se os estudantes que morem em Gaia há pelo menos dois anos, estejam matriculados num estabelecimento EB 2/3 do concelho, tenham uma média não inferior a 60%, tenham tido aproveitamento escolar nos dois anos letivos anteriores, não recebam outra bolsa, estejam inscritos numa modalidade elegível de desporto extracurricular e tenham participado em competição desportiva, escolar ou federada com classificação não inferior ao quinto lugar.

Podem apresentar as candidaturas quer o encarregado de educação, quer o diretor do estabelecimento de ensino ou mesmo a direção da associação desportiva representada em competição pelo aluno.