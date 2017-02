Golo de Mitroglou vale vitória do Benfica sobre o Dortmund

JN Hoje às 21:38, atualizado às 21:40 Facebook

O Benfica venceu, em casa, o Borussia de Dortmund por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e bem pode agradecer a Mitroglou, que marcou o único golo de um encontro em que o sinal mais foi quase sempre dos alemães.

A primeira parte traduziu-se num domínio claro do conjunto germânico, que teve três grandes ocasiões de golo, sem conseguir converter nenhuma: numa delas, aos 11 minutos, Aubameyang, em posição frontal e só com Ederson pela frente, atira por cima.

O Benfica defendia bem, mas sentia notórias dificuldades em criar perigo no ataque.

Até que, ao minuto 49, num dos raros lances de perigo dos encarnados em todo o jogo, Mitroglou aproveita uma bola semi-perdida na sequência de um canto, para colocar as águias em vantagem.

O golo fez com que os alemães carregassem ainda mais, com o Benfica a viver momentos de verdadeiro sufoco, mas, para sorte de Rui Vitória, ou os avançados do Dortmund falhavam na pontaria (Aubameyang voltou a desperdiçar) ou estava lá Ederson para salvar - mesmo ao minuto 58, quando travou a grande penalidade cobrada por Aubameyang.

Para a história, fica o imenso espírito sacrifício das águias, que aguentaram como puderam o ímpeto alemão e vão para a segunda mão com a importante almofada da vitória por 1-0 alcançada em casa.