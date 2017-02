JN Hoje às 23:06, atualizado às 23:12 Facebook

A impetuosidade italiana deixou marcas visíveis em Herrera, que ficou com o pé esquerdo visivelmente ferido, tendo sido suturado com 17 pontos, após o encontro desta quarta-feira, entre F. C. Porto e Juventus.

Herrera conseguiu manter-se em campo até ao fim, mas a partida com a Juventus ficou bem marcada no pé esquerdo do jogador azul e branco. Vítima de uma entrada dura de Lichtsteiner, o mexicano teve de ser suturado com 17 pontos no pé esquerdo.