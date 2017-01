Homem detido em investigação de abusos sexuais no desporto inglês

Hoje às 14:11 Facebook

Um homem de 70 anos foi preso no âmbito de uma investigação em curso sobre abuso sexual de menores no contexto dos escalões de formação, que tem abalado o desporto britânico.

O processo, de acordo com os dados revelados pelas autoridades, envolve já 248 clubes, dos mais variados escalões, que, de alguma forma, estão a ser inquiridos sobre os alegados abusos sexuais de menores perpetrados durante décadas.

O indivíduo em questão, ainda de acordo com a polícia inglesa, foi preso na sequência da investigação em curso por "suspeita de indecência com crianças" e "agressão indecente".

O número de alegadas vítimas envolvidos neste escândalo sexual no desporto britânico, dado que não é apenas no futebol que se verificam estes casos, ascende já a 526, na sua maior parte do sexo masculino, e 184 potenciais molestadores já estão identificados.

O processo foi desencadeado por declarações do ex-futebolista Andy Woodward, que admitiu ter sido molestado sexualmente em criança, quando jogava no modesto Crewe Alexandra.

O desabafo de Andy Woodward foi secundado por outros ex-futebolistas ingleses, que apontaram ainda o nome do 'olheiro' Eddie Heath, já falecido, que integrou a equipa técnica do Chelsea na década de 70, como um dos abusadores.